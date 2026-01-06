- Дата публикации
Мэрайя Кэри в облегающем наряде с пышным декольте сходила на шопинг в курортном городке
Артистка обожает покупать трендовую одежду. Она частая гостья брендовых магазинов.
Папарацци подловили Мэрайю Кэри в курортном городке Аспен, штат Колорадо, во время шопинга. Певица выходила из магазина Gucci.
Звезда появилась там в образе total black. На ней был кардиган с расстегнутыми верхними пуговицами, из-под которого выглядывал бюстгальтер, подчеркнувший ее пышную грудь, мини-шорты и плотные колготы.
Аутфит Мерайя дополнила черными кожаными туфлями на шпильках, ковбойской шляпой и перчатками. У певицы была кудрявая укладка, макияж с коричневыми тенями и пышными ресницами, а шею она украсила колье с головой пантеры.
Напомним, ранее Мэрайя Кэри была продемонстрировала гламурный лук в леопардовой шубе с золотым металлическим ремешком на талии и в лосинах со стразами.