Шоу-бизнес
201
1 мин

Мэрайя Кэри в облегающем наряде с пышным декольте сходила на шопинг в курортном городке

Артистка обожает покупать трендовую одежду. Она частая гостья брендовых магазинов.

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Папарацци подловили Мэрайю Кэри в курортном городке Аспен, штат Колорадо, во время шопинга. Певица выходила из магазина Gucci.

Звезда появилась там в образе total black. На ней был кардиган с расстегнутыми верхними пуговицами, из-под которого выглядывал бюстгальтер, подчеркнувший ее пышную грудь, мини-шорты и плотные колготы.

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Аутфит Мерайя дополнила черными кожаными туфлями на шпильках, ковбойской шляпой и перчатками. У певицы была кудрявая укладка, макияж с коричневыми тенями и пышными ресницами, а шею она украсила колье с головой пантеры.

Напомним, ранее Мэрайя Кэри была продемонстрировала гламурный лук в леопардовой шубе с золотым металлическим ремешком на талии и в лосинах со стразами.

201
