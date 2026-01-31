- Дата публикации
Мэрайя Керри в прозрачном платье с цветочными аппликациями от Prada получила награду "Человек года"
56-летняя артистка удостоена звания "Человек года по версии MusiCares".
В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения награды «Человек года» от MusiCares, которую получила Мэрайя Кэри за весомый вклад в музыкальную индустрию и благотворительность. Кроме музыкальной карьеры, Мэрайя сейчас руководит проектом Camp Mariah, который поддерживает малообеспеченную молодежь, поддерживает инициативы в области здравоохранения, образования и социального обеспечения, а также работает над сериалом о своей жизни.
Мероприятие имеет благотворительную цель — все собранные на ивенте средства отправят на благотворительность и поддержку работников музыкальной индустрии.
Для такого события Кэри выбрала изысканное черное прозрачное платье макси от бренда Prada. Наряд имел корсетное боди и был украшен кружевными цветочными аппликациями.
Аутфит певица дополнила капроновыми колготами и черными босоножками на высоких платформах и каблуках Jimmy Choo.
У нее была красивая прическа с локонами, макияж с длинными ресницами и нежно-розовым блеском на губах, а также нежно-розовый маникюр.
Свой лук Кэри завершила роскошными бриллиантовыми украшениями от Leviev Diamonds.
