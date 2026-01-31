ТСН в социальных сетях

Мэрайя Керри в прозрачном платье с цветочными аппликациями от Prada получила награду "Человек года"

56-летняя артистка удостоена звания "Человек года по версии MusiCares".

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри / © Associated Press

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения награды «Человек года» от MusiCares, которую получила Мэрайя Кэри за весомый вклад в музыкальную индустрию и благотворительность. Кроме музыкальной карьеры, Мэрайя сейчас руководит проектом Camp Mariah, который поддерживает малообеспеченную молодежь, поддерживает инициативы в области здравоохранения, образования и социального обеспечения, а также работает над сериалом о своей жизни.

Мероприятие имеет благотворительную цель — все собранные на ивенте средства отправят на благотворительность и поддержку работников музыкальной индустрии.

Для такого события Кэри выбрала изысканное черное прозрачное платье макси от бренда Prada. Наряд имел корсетное боди и был украшен кружевными цветочными аппликациями.

Мэрайя Кэри / © Associated Press

Мэрайя Кэри / © Associated Press

Аутфит певица дополнила капроновыми колготами и черными босоножками на высоких платформах и каблуках Jimmy Choo.

Мэрайя Кэри / © Associated Press

Мэрайя Кэри / © Associated Press

У нее была красивая прическа с локонами, макияж с длинными ресницами и нежно-розовым блеском на губах, а также нежно-розовый маникюр.

Мэрайя Кэри / © Associated Press

Мэрайя Кэри / © Associated Press

Свой лук Кэри завершила роскошными бриллиантовыми украшениями от Leviev Diamonds.

Мэрайя Кэри / © Associated Press

Мэрайя Кэри / © Associated Press

Напомним, Мэрайя Кэри в обтягивающем наряде с пышным декольте сходила на шопинг в курортном городке.

