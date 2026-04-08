Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй на премьере "Дьявол носит Prada 2" в Сеуле

Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Реклама

Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в рамках промотура к фильму «Дьявол носит Prada 2» провели несколько насыщенных дней в Сеуле, где посетили пресс-конференцию к фильму, а также его презентацию.

Актрисы просто сияли, когда вышли на публику во время премьеры и снова выбрали черно-красную цветовую гамму. Хэтэуэй надела ансамбль от Balenciaga из коллекции осень-зима 2026.

Лук актрисы был выполнен из кожи и включал оверсайз бомбер с рукавами «летучая мышь», а также юбку-карандаш. Этот образ она дополнила черными туфлями на каблуках и украшениями от известного ювелирного бренда Bvlgari, который славится своими драгоценностями в виде змей.

Реклама

Также Энн собрала волосы в высокий хвост, а ее макияж был очень нежным.

Мерил же выбрала комплект Céline из классических брюк и блузы с креативным рукавом-накидкой. На талии у нее был широкий черный пояс из кожи, который подчеркивал фигуру.

Также в образе Мерил был интересный и едва заметный акцент — большая золотая пуговица на плече.

Во время мероприятия собралась большая толпа и актрисы фотографировались с фанами, раздавали автографы и записывали видео.

Реклама

Также в Южной Корее актрисы посетили пресс-конференцию, на которой продемонстрировали другие луки. Мероприятие также было посвящено фиходу продолжения фильма «Дьявол носит Prada».