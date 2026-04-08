Мерил Стрип показала модный трюк, который сделает любую фигуру стройнее

На премьере фильма актриса появилась в ярком красном ансамбле.

Актеры фильма «Дьявол носит Prada» начали промотур к его продолжению в рамках которого посетили Сеул в Южной Корее. Во время пресс-конференции к фильму Мерил Стрип привлекла особое внимание своим потрясающим модным образом.

Она надела красный ансамбль от Prada, состоящий из интересного элегантного жакета и брюк свободного кроя. Это был тот случай, который демонстрировал насколько хорошо может выглядеть такой монохромный и простой образ, когда крой идеально подобран по типу фигуры.

Также актриса продемонстрировала отличный трюк для достижения более стройной фигуры — дополнила жакет поясом, который создавал сбалансированный силуэт и делал весь образ более гармоничным, а актрису стройнее.

Также Мерил сочетала свой красный костюм с золотистыми босоножками на платформах, золотыми массивными украшениями и очками. Волосы она собрала в хвост.

Напомним, что премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» состоится уже 30 апреля этого года, то есть спустя 20 лет после премьеры первой части, которая собрала баснословные 326 миллионов долларов в прокате во всем мире и принесла Мерил Стрип номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль.

Съемки фильма проходили преимущественно в Нью-Йорке и ожидается, что в продолжении мы снова увидим любимых актеров: Мерил Стрип, Эмили Блант, Стэнли Туччи и Энн Хэтэуэй.

