Мерил Стрип в крокодиловом тренче и красных слингбэках сходила на утреннее шоу

Мерил Стрип сейчас активно занимается промокампанией самого обсуждаемого и ожидаемого сиквела всех времен «Дьявол носит Прада», поэтому она часто попадает под прицел папарацци в Нью-Йорке. За день актриса может появиться на улицах города в нескольких стильных образах.

На этот раз фотографы подловили звезду на площади Гудзон, когда она шла на утреннее шоу Good Morning America. Актриса эффектно выглядела в красном кожаном тренче с крокодильим тиснением, под который надела полосатую рубашку в красно-бело-синих цветах и белые широкие брюки с черным поясом с золотой фурнитурой.

Мерил Стрип / © Getty Images

Наряд Мерил скомбинировала с красными остроносыми слингбэками Jimmy Choo с фигурными каблуками и черной кожаной сумкой Amberley от Mulberr. Ее руку украшало кольцо с розовым турмалином. На лице у Стрип были солнцезащитные бордовые очки, а в ушах — золотые серьги-кольца.

Этот лук является отсылкой к ее персонажу Миранде Пристли из фильма «Дьявол носит Прада», который можно будет увидеть в украинских кинотеатрах с 30 апреля.

О фильме:

События сиквела «Дьявол носит Прада 2» разворачиваются через 20 лет после оригинальной истории. Главный редактор глянцевого журнала «Runway» Миранда Пристли (Мерил Стрип) сталкивается с кризисом в индустрии печатных медиа и пытается спасти свою карьеру. Она обращается за помощью к своей бывшей ассистентке Эмили Чарльтон (Эмили Блант), которая сейчас занимает руководящий пост в люксовом бренде, от которого зависит выживание «Runway».