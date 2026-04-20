Мерил Стрип в полосатом костюме с цветком сфотографировали в Нью-Йорке
Актриса выбрала образ, который никогда не выйдет из моды.
Накануне премьеры «Дьявол носит Prada 2» актриса Мерил Стрип активно посещает различные мероприятия связанные с промокампанией к фильму. Сейчас актриса находится в Нью-Йорке, где уже неоднократно ее фотографировали папарацци.
Когда Мерил выходила на улицу во время одной из рабочих встреч, ее снова застукали. Актриса была одета в черный полосатый костюм от Dolce & Gabbana в классическом маскулинном стиле. Лук включал приталенный и удлиненный жакет с пуговицами и двумя крупными цветками, а также широкие брюки с высокой посадкой.
Актриса дополнила образ черной рубашкой, остроносыми туфлями и сумкой от бренда Maison de Sabre. Завершали этот стильный и деловой образ очки.
Напомним, что премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» состоится через 20 лет после выхода в прокат первой части. Съемки фильма проходили преимущественно в Нью-Йорке и ожидается, что в продолжении мы снова увидим любимых актеров, в частности Эмили Блант, Стэнли Туччи и Энн Хэтэуэй.