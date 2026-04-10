Мерил Стрип в синем платье с воротником-стойкой презентовала "Дьявол носит Prada 2" в Шанхае
На премьере она появилась в очередном интересном и продуманно взвешенном образе.
76-летняя американская актриса Мерил Стрип продолжает промотуд к фильму «Дьявол носит Prada 2», который стартует в прокате уже в конце этого месяца. Она вместе с коллегой Энн Хэтэуэй отправилась в Шанхай, где состоялась презентация фильма.
Актриса вышла на красную дорожку в платье синего цвета, выполненном из шелкового сатина. Наряд был от бренда Saint Laurent и пошит в виде платья-плаща.
Платье имело длинные рукава, высокий воротник-стойку, карманы и скрытые застежки. Мерил подчеркнула талию черным поясом-лентой, а также добавила роскошный акцент — брошь в виде цветка, которая невероятно сияла в свете фотокамер.
Также Стрип добавила к образу такие аксессуары как капроновые колготки, очки и сатиновые черные туфли. Но не обошлось и без модных трюков, ведь актриса и ее стилист Микаэла Эрлангер решили использовать лайфхак, которым пользуется и Виктория Бекхэм — закрепили рукава платья резинками, чтобы укоротить и зафиксировать их.
А вот актриса Энн Хэтэуэй выбрала для презентации очень необычное «пушистое» платье с фатином, которое имело гламурные бретельки. Этот зефирный наряд выглядел очень романтично и нежно и кардинально отличался от предыдущих образов актрисы.
Напомним, что премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» состоится через 20 лет после премьеры первой части. Съемки фильма проходили преимущественно в Нью-Йорке и ожидается, что в продолжении мы снова увидим любимых актеров, в частности Эмили Блант и Стэнли Туччи.