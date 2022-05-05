Мэрилин Монро "перевернулась в гробу": Пирс Морган раскритиковал образ Ким Кардашьян на Met Gala 2022

Недавно в Нью-Йорке прошел Бал Института костюма. Это главный благотворительный вечер года, посвященный моде.

Мы рассказывали более подробно о Met Gala вот в этом материале. В этом году наибольший фурор на красной дорожке произвела звезда реалити Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян / Associated Press

Ким надела на дорожку оригинал культового наряда актрисы Мэрилин Монро. Чтобы влезть в наряд, звезде пришлось изрядно похудеть. Кардашьян осталась довольна собой, но вызвала бурю эмоций у небезызвестного Пирса Моргана – британского журналиста и телеведущего, известного своей критикой в адрес Меган Маркл.

Пирс Морган раскритиковал, по его мнению, "бездарную" Ким Кардашьян за ее образ на Met Gala 2022, заявив, что Мэрилин Монро "перевернулась в гробу".

Ким Кардашьян / Associated Press

В Твиттере журналист высказался о Кардашьян: "Так жутко и неправильно. Мэрилин перевернется в гробу из-за того, что эта бездарная растяпа запятнала ее бренд".

So creepy and wrong. Marilyn will be turning in her grave at this talentless wastrel hijacking & tarnishing her brand. https://t.co/nMEFIKF4bA — Piers Morgan (@piersmorgan) May 4, 2022

Кардашьян, отметим, придерживалась строгой диеты и скинула семь килограммов для того, чтобы влезть в платье-футляр, созданный для Монро модельером Жаном Луи Берто. Шили платье в доме Монро в Брендвуде, выкройка делалась прямо по фигуре актрисы. Заплатила тогда Монро за этот образ 1440 долларов.

Мэрилин Монро / Getty Images

Мэрилин Монро / Associated Press

Напомним, ранее Морган больше критиковал Меган Маркл, супругу принца Гарри. Однажды герцогиня Сассекская даже пожаловалась на его высказывания на телеканал ITV и Пирса уволили с популярного шоу "Доброе утро, Британия", где он работал много лет.

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