Мэрилин Монро "перевернулась в гробу": Пирс Морган раскритиковал образ Ким Кардашьян на Met Gala 2022

Недавно в Нью-Йорке прошел Бал Института костюма. Это главный благотворительный вечер года, посвященный моде.
Мы рассказывали более подробно о Met Gala вот в этом материале. В этом году наибольший фурор на красной дорожке произвела звезда реалити Ким Кардашьян.
Ким надела на дорожку оригинал культового наряда актрисы Мэрилин Монро. Чтобы влезть в наряд, звезде пришлось изрядно похудеть. Кардашьян осталась довольна собой, но вызвала бурю эмоций у небезызвестного Пирса Моргана – британского журналиста и телеведущего, известного своей критикой в адрес Меган Маркл.
Пирс Морган раскритиковал, по его мнению, "бездарную" Ким Кардашьян за ее образ на Met Gala 2022, заявив, что Мэрилин Монро "перевернулась в гробу".
В Твиттере журналист высказался о Кардашьян: "Так жутко и неправильно. Мэрилин перевернется в гробу из-за того, что эта бездарная растяпа запятнала ее бренд".
So creepy and wrong. Marilyn will be turning in her grave at this talentless wastrel hijacking & tarnishing her brand. https://t.co/nMEFIKF4bA— Piers Morgan (@piersmorgan) May 4, 2022
Кардашьян, отметим, придерживалась строгой диеты и скинула семь килограммов для того, чтобы влезть в платье-футляр, созданный для Монро модельером Жаном Луи Берто. Шили платье в доме Монро в Брендвуде, выкройка делалась прямо по фигуре актрисы. Заплатила тогда Монро за этот образ 1440 долларов.
Напомним, ранее Морган больше критиковал Меган Маркл, супругу принца Гарри. Однажды герцогиня Сассекская даже пожаловалась на его высказывания на телеканал ITV и Пирса уволили с популярного шоу "Доброе утро, Британия", где он работал много лет.
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