Мэрилин Монро в купальниках: вспоминаем, какой была знаменитая актриса

Мы часто показываем и рассказываем, какие купальники выбирают современные звезды, но в этот раз мы решили заглянуть в прошлое и показать пляжные луки самой знаменитой блондинки в мире.

Актриса Мэрилин Монро на протяжении десятков лет считается иконой моды и секс-символом. Эти звания она получила еще при жизни благодаря своим роскошным образам в вечерних платьях, запоминающимся ролям и смелым фотосессиям на пляже. Чаще всего в купальниках Монро снималась в юном возрасте, когда только начинала свою карьеру, поэтому на некоторых фото она еще даже не перекрасила волосы в свой знаменитый платиновый.

Предлагаем вспомнить, какой была актриса и посмотреть на несколько ее снимков в стильных пляжных образах. В то время были популярны модели с высокой талией, максимально закрытые плавки, драпировки, декор в виде пуговиц и пряжек, а также широкие бретельки и рюши. Такие купальники подчеркивали формы и выигрышно подавали фигуру девушек. Также в 50-х в моду начали входить купальники-бандо, которые можно наблюдать и на Мэрилин.

Мэрилин Монро, 1951 год / Getty Images

Мэрилин Монро, 1953 год / Getty Images

Мэрилин Монро, 1950 год / Getty Images

Мэрилин Монро, 1947 год / Getty Images

Мэрилин Монро, 1946 год / Getty Images

Мэрилин Монро, 1946 год / Getty Images

Мэрилин Монро, 1946 год / Getty Images

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