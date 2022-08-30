Месяц после пластической операции: экс-порноактриса из "Холостяка" в белье похвасталась новыми ягодицами

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Анастасия Распутина (псевдоним — Адель Асанти) воспользовалась услугами пластических хирургов. Девушка сделала глютеопластику – увеличила ягодицы.

В Instagram Настя похвасталась своей новой пятой точкой спустя месяц после операции.

На снимках Асанти предстала в красном комплекте белья со стразами.

Экс-порноактриса также продемонстрировала сексуальные ягодицы крупным планом.

Настя также показала, как выглядела ее пятая точка до операции.

Фото: Instagram Адель Асанти

Фото: Instagram Адель Асанти

Напомним, ранее Адель сделала липосакцию боков и липомоделирование ягодиц и продемонстрировала результаты операции.

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