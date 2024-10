Met Gala 2025: названа тема главного модного мероприятия в мире

Будущие мероприятие получило название Superfine: Tailoring Black Style. Выставка стартует в Нью-Йорке 5 мая 2025 года. В тот же день состоится Met Gala - благотворительный бал на котором ежегодно собирают средства для Института костюма.

Она будет посвящена роли одежды и стиля в формировании идентичности темнокожих мужчин. Тема вдохновлена книгой приглашенного куратора Моники Миллер - профессора и заведующего кафедрой африканских исследований в колледже Барнард, Колумбийский университет - Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity ("Рабы моды: черный дендизм и стиль черной диаспоральной идентичности"), где она определяет "черный дендизм" как эстетическую и политическую концепцию от его появления в искусстве 18 века до современных образов на подиумах и в кино.

Эта выставка в Метрополитен-музее станет первой с 2003 года, посвященной исключительно мужской моде. Помимо одежды гостям будут представлены картины и фотографии, соответствующие главной идее.

Главный редактор издания Vogue Анна Винтур ежегодно является руководителем и организатором мероприятия, а сопредседателями гала-вечера в этом году стали Колман Доминго, Льюис Хэмилтон, A$AP Rocky, Фаррелл Уильямс и Леброн Джеймс. Накануне они встретились с Анной Винтур в Метрополитен-музее на пресс-конференции, посвящённой одному из самых ожидаемых модных событий года.

Анна Винтур, Фаррелл Уильямс и Льюис Хэмилтон / Фото: Getty Images

