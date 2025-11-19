ТСН в социальных сетях

Met Gala 2026: названа тема новой выставки костюмов

Организаторы Met Gala объявили тему следующей выставки Института костюма при The Metropolitan Museum of Art.

Met Gala 2026

Met Gala 2026 / © Associated Press

Благотворительный бал Met Gala традиционно пройдет в первый понедельник мая и будет предшествовать выставке. Тема выставки в 2026 году звучит так — Costume Art («Искусство костюма»).

Анна Винтур на презентации в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / © Associated Press

Анна Винтур на презентации в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / © Associated Press

Экспозиция будет посвящена центральной роли тела и его «неразрывной связи» с одеждой, которую мы носим, о чем объявил куратор Института костюма Эндрю Болтон.

Презентация новой выставки в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / © Associated Press

Презентация новой выставки в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / © Associated Press

Экспозицию разделили на несколько основных подтем: «Обнаженное тело», «Классическое тело», «Абстрактное тело», «Беременное тело», под каждую из которых будут тщательно подобраны экспонаты.

Такое деление позволяет расширить представление о красоте и показать то, что редко попадает в традиционные модные нарративы. Болтон отмечает, что выставка стремится вернуть реальное человеческое тело в разговор о моде и искусстве и избавиться от узких стандартов, которые часто формирует индустрия.

Презентация новой выставки в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / © Associated Press

Презентация новой выставки в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / © Associated Press

В экспозицию вошли живопись, скульптура и другие предметы из коллекции музея за последние пять тысяч лет, а также историческая и современная одежда из архивов Института костюма. Размещая их рядом, Болтон демонстрирует, как одежда и мода помогают понять, как люди воспринимали себя, свое тело и свою роль в обществе в разные периоды.

Презентация новой выставки в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / © Associated Press

Презентация новой выставки в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / © Associated Press

По традиции наряды гостей вечера должны соответствовать определенной тематике, но дресс-код Met Gala объявляется через несколько месяцев после анонсирования темы и пока что неизвестно, как именно они будут одеты.

Презентация новой выставки в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / © Associated Press

Презентация новой выставки в Метрополитен-музее в Нью-Йорке / © Associated Press

Спонсорами экспозиции Costume Art, как и Met Gala стали Джефф Безос и его новая жена Лорен Санчес, впервые посетившие Met Gala вместе в 2024 году. Безос и Санчес также займутся организацией бала и поддержкой выставки.

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

