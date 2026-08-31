Met Gala 2027 пройдет без Гальяно: дизайнер отменил ретроспективу после волны критики

Джон Гальяно / © Associated Press

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Ретроспектива должна была называться «John Galliano: Horizons и должна была открыться 9 мая 2027 года, охватывая более 40 лет карьеры модельера — от его выпускной коллекции 1984 года до работы в Givenchy, Dior и Maison Margiela.

В заявлении, опубликованном в Instagram, Джон Гальяно сообщил, что после долгих раздумий и консультаций со всеми сторонами пришел к выводу, что сейчас выставку лучше не проводить. Решение об отмене было принято после волны критики со стороны еврейских лидеров, политиков и крупных спонсоров музея.

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Джон Гальяно / © Associated Press

«Я глубоко благодарен Музею искусств Метрополитен, а особенно Максу Голляйну, Эндрю Болтону и Анне Винтур, за ту огромную честь, что мне предложили организовать выставку, посвящённую моему творчеству.

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То, что мой творческий путь заинтересовал организацию, которой я восхищался на протяжении всей жизни, тронуло меня больше, чем я могу выразить словами. Я навсегда останусь благодарным за доверие, заботу и профессиональный опыт, которые Макс, Эндрю, Анна и вся команда Met привнесли в этот проект.

После долгих размышлений и обсуждений со всеми заинтересованными лицами я с большой печалью пришел к выводу, что на данный момент лучше всего, чтобы выставка не состоялась.

Я по-прежнему полностью осознаю свою ответственность за боль, причиненную моими словами в прошлом, особенно за ту боль, которую я причинил еврейской и азиатской общинам, и я глубоко сожалею об этом.

Я понимаю, что настоящее искупление не достигается посредством выставки, институционального признания или одного публичного жеста. Это непрерывная ответственность, которая проявляется в том, чтобы слушать, учиться и демонстрировать это собственным поведением с течением времени.

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Я не хочу, чтобы дискуссии вокруг моей персоны поставили Met в затруднительное положение или отвлекали внимание от замечательной работы Института костюма. Я также признаю и уважаю тот факт, что выставка, посвящённая моему творчеству, была бы болезненной для некоторых людей.

Я также хочу выразить свою глубочайшую благодарность всем, кто на протяжении этих пятнадцати лет трезвости и выздоровления от алкоголизма и зависимости наставлял, поддерживал и сопровождал меня. Ваша мудрость, терпение и человечность помогли мне больше, чем я когда-либо смогу должным образом выразить. Я навсегда останусь в огромном долгу перед вами за то, что вы подарили мне — как и обещали — жизнь, о которой я даже не мог мечтать.

Я по-прежнему глубоко и неизменно благодарен Met, Максу, Эндрю и Анне. Их щедрость, человечность и вера в важность моды как искусства, культуры и истории, а также их понимание человеческой уязвимости и возможности перемен и развития навсегда останутся со мной», — говорится в заявлении дизайнера.

Заявление Джона Гальяно

Причиной новой волны критики стали события 2011 года. Тогда французский суд признал Гальяно виновным в публичных оскорблениях на почве расовой и религиозной ненависти после двух инцидентов в парижском баре.

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Скандал усилился после появления видеозаписи, на которой дизайнер произносил антисемитские высказывания и заявлял о своей любви к Адольфу Гитлеру. После этого Гальяно был уволен с должности креативного директора Dior, которую он занимал около 15 лет.

Джон Гальяно / © Associated Press

В последующие годы дизайнер прошел реабилитацию и публично говорил о иудаизме и его истории вместе с раввинами и представителями еврейских организаций. В 2014 году он возглавил французский модный дом Maison Margiela, постепенно вернувшись к работе в крупной индустрии моды.

Именно это возвращение и дальнейшая карьера Гальяно послужили основанием для решения Метрополитен-музея посвятить ему масштабную ретроспективу, однако часть еврейских лидеров поставила под сомнение целесообразность такого чествования на фоне роста антисемитизма.

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