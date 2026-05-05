Карди Би / © Associated Press

Издание The Washington Post провело почти детективное расследование и выяснило, что за кулисами самого гламурного события мира моды происходит гораздо больше «инженерии», чем кажется.

На красной дорожке Met Gala критики обсуждают силуэты, тему мероприятия и креативность дизайнеров. Однако обычные зрители часто думают о другом, например, удобно ли в этом дышать, можно ли вообще двигаться и главное — как в этом наряде сходить в туалет. И оказывается, этот вопрос совсем не шуточный.

Как выяснилось, представители индустрии моды не слишком охотно говорят на эту тему. Стилисты звезд, в частности те, которые работают с Эммой Стоун и Зои Салдана, отказывались от комментариев даже в общих чертах. Однако, если заглянуть за кулисы события, все же можно получить ответы.

Эмма Стоун Met Gala 2011 / © Associated Press

Зои Салдана Met Gala 2016 / © Associated Press

Как все работает

Во-первых, подготовка к Met Gala начинается с жестких ограничений.

минимум воды перед выходом

обязательная помощь ассистентов

полное раздевание и повторное одевание после «перерыва»

Именно в этот момент больше всего работы не дизайнеров, а ассистентов и даже сопровождающих звезд лиц.

Ассистенты

В некоторых случаях звездам помогают специально назначенные ассистенты или персональные помощники, которые буквально сопровождают процесс от начала до конца. Однако есть нюанс, если ассистент незнакомый, звезды часто не доверяют столь деликатные моменты даже несмотря на договора о неразглашении.

Иногда дизайн платьев предусматривает технические решения, например, скрытые «люки», замаскированные молнии или конструкции, которые позволяют быстрый доступ.

Стилист Оливии Колман как-то рассказывал, что именно дизайнеры и портные являются «тихими героями» подобных ситуаций.

Что говорят звезды

Кэти Перри Met Gala 2019 / © Associated Press

Несмотря на табу, некоторые знаменитости открыто делились своим опытом, например:

Кэти Перри рассказывала об использовании специальных устройств, вроде портативного женского гаджета, который позволяет женщинам мочиться стоя.

Сара Сильверман признавалась, что думала даже об обычной бутылке как «резервном варианте».

Винни Харлоу рассказывала, как другая звезда помогала ей в туалете и буквально держала платье.

Винни Харлоу Met Gala 2021 / © Associated Press

Кендалл Дженнер вспоминала, что однажды ситуация была настолько сложной, что пришлось использовать ведро в машине по дороге на мероприятие.

Ким Кардашьян говорила, что в экстренной ситуации могла бы даже полагаться на помощь сестры, чтобы справиться с платьем.

Мода, как технический вызов

Ким Кардашьян Met Gala 2026 / © Getty Images

Истории с красной дорожки показывают, что иногда даже самые роскошные образы создают совершенно немодные проблемы. Актриса Нина Добрев рассказывала, как ее буквально «расшивали» из платья во время мероприятия, а потом снова вшивали обратно, чтобы она могла вернуться на событие.

Некоторые дизайнеры признают, что все это часть процесса, о которой обычно не говорят публично.

Иронично, но мужчинам здесь проще, например, Пит Дэвидсон шутил, что в мужском образе на Met Gala все гораздо проще, иногда достаточно просто поднять часть наряда.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон Met Gala 2022 / © Associated Press

Ким Кардашьян Met Gala 2024 / © Associated Press

Met Gala — это вершина моды, когда каждая деталь продумана до миллиметра. Однако даже там остается то, что не поддается стилизации и это человеческое тело. Роскошные платья, сложные конструкции и драматические образы создают мир, в котором мода буквально соприкасается с биологией. И именно это делает истории за кулисами такими живыми, потому что за идеальными образами всегда стоит реальный человек и «логистика», команда и десятки маленьких решений, о которых никто не говорит на камеру.

