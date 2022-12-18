“Металлические” сердца, покорившие Украину: кто автор костюмов дуэта TVORCHI для нацотбора

Артисты представили не только яркую песню Heart of Steel, но и стильные образы.

Электронный музыкальный дуэт из Тернополя TVORCHI стал победителем Национального отбора "Евровидения-2023" и теперь будет представлять нашу страну в Ливерпуле в 2023 году. На сцену исполнители вышли в костюмах, которые создал украинский дизайнер Иван Фролов.

На Андрее Гуцуляке был полностью черный комплект состоящий из водолазки и укороченных брюк, а вот на руках у него были черные перчатки. Вокалист Джеффри Кенни появился в золотистом комбинезоне и сетке. Стиля образам добавляли солнцезащитные очки.

В обоих артистов на груди было вышито "металлическое" сердце.

В реальности же вышивка была сделана полностью вручную различным бисером, пайетками и золотыми нитями. Процесс создания этого элемента костюма ребята показали в Instagram.

"Мы рассказали Ивану свою идею, ему понравилась песня, и он создал вот эти прекрасные луки, эти "стальные" сердца для нас. И мы в восторге", - рассказал ранее Андрей, а Джеффри добавил, что считает эти костюмы произведением искусства, говорится на сайте НВ. А вот после выступления в нацотборе Юлия Санина назвала коллектив TVORCHI самыми стильными артистами конкурса.

На странице в Instagram Stories Фролов показал также эскизы нарядов.

Что ж, теперь с нетерпением ждем, в чем появятся артисты на сцене в Великобритании.

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