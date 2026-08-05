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Мэтт Деймон, его жена и две их дочери позировали на премьере фильма "Одиссея"
На премьере фильма в Сеуле актер присутствовал вместе с семьей.
55-летний Мэтт Деймон появился на премьереерии фильма «Одиссея» в Сеуле вместе с женой Лучианой и двумя младшими дочерьми — 17-летней Джией и 15-летней Стеллой.
Для мероприятия актер выбрал коричневый костюм в едва заметную полоску, серую рубашку и галстук. Его жена появилась в кобальтово-синем платье с изысканным декольте, которое дополнила гламурными украшениями и прической с локонами.
Девушки же выбрали романтические платья в светлых оттенках, сделали прически и макияж. Каждая дополнила свой образ украшениями.
Сначала семья позировала для совместного фото, а затем все вместе показали руками популярный жест в форме сердца.
Помимо Джии и Стеллы, Мэтт и Лучана воспитывают ещё двух дочерей — 20-летнюю Изабеллу и 27-летнюю Алексию. Во время премьеры фильма в Лондоне актер вышел на красную дорожку со всеми своими девушками, и их совместное появление произвело фурор.
В новом фильме Кристофера Нолана «Одиссея» Дэймон исполняет главную роль Одиссея. Картина основана на одноимённой древнегреческой поэме Гомера.