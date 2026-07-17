Мэтт Деймон с женой и четырьмя дочерьми / © Getty Images

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Голливудский актёр впервые познакомился со своей будущей женой Лусианой, когда она работала барменшей в Майами, а он находился там на съёмках фильма «Застряли в тебе» (Stuck on You). На тот момент у Лусианы уже была четырёхлетняя дочь Алексия, сообщает журнал PEOPLE.

«Я сразу же погрузился в семейную жизнь с Лусианой. Алексею уже было четыре года. Я сразу стал ещё одним папой», — рассказал Деймон журналу Paradeв декабре 2011 года, вспоминая, как стал отчимом Алексии после свадьбы с Лусианой в 2005 году.

После свадьбы у супругов родились ещё три дочери: Изабелла, Джия и Стелла. В 2019 году Мэтт навсегда увековечил свою любовь к детям, сделав на правой руке татуировку с именами всех четырёх дочерей рядом с татуировкой с надписью «Lucy» — сокращённым именем жены.

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Несмотря на то, что их отец — один из самых известных голливудских актёров, дочери Метта, как правило, избегают публичности. Однако в июле 2026 года Алексия, Изабелла, Джия и Стелла вместе с Мэттом посетили лондонскую премьеру его нового фильма «Одиссея» и оказались в центре внимания.

Мэтт Деймон с женой и дочерьми в Лондоне / © Getty Images

«Им тоже пришлось многим пожертвовать ради этого фильма, — сказал актер на премьере. — Я надолго уехал на съёмки, они приезжали ко мне в гости, но это был очень длительный и изнурительный процесс. Я очень рад, что сегодня мои дочери наконец-то увидят этот фильм».

Алексея Барросо, 27 лет

Лусиана родила Алексию в 1999 году в Аргентине от своего тогдашнего мужа Арбелло Барросо. После их развода она познакомилась с Мэттом в 2003 году. В интервью Vogue Australiaв 2018 году Лусиана вспоминала, что сначала отказалась пойти с Мэттом и его друзьями после их первой встречи, ведь спешила домой к маленькой дочери.

«Я сказала: „Не могу. У меня есть четырехлетняя дочь, я никуда не пойду“. И именно это ему понравилось больше всего. Он сказал: „Мне нравится, что ты мама и что дочь для тебя — главный приоритет“. Для кого-то это могло бы показаться проблемой, но не для него».

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Сам Мэтт говорил, что его жизнь изменилась в мгновение ока.

«Вдруг это была уже не просто моя жена. Это была она и её четырёхлетняя дочь. У меня даже не возникало вопроса о выборе. Так просто сложилось, и я был счастлив».

После свадьбы Мэтт стал официальным отчимом Алексии, и между ними сложились очень теплые отношения. В 2015 году он рассказывал USA Today, что даже находил время в перерывах между напряжёнными съёмками, чтобы научить Алексию водить машину.

«Вчера моя старшая дочь получила водительские права. В прошлом году мы каждое утро вместе ездили в школу, и она практиковалась за рулем».

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Алексия даже снялась вместе с Мэттом в фильме «Мы купили зоопарк» (We Bought a Zoo) 2009 года, где исполнила небольшую роль сотрудницы зоопарка.

Впоследствии она, похоже, также заинтересовалась кино и телевидением. В 2017 году партнер Мэтта по фильму «Великая стена» Педро Паскаль рассказал, что Алексия во время съёмок в Китае с увлечением смотрела сериал «Игра престолов».

«Она очень взыскательный критик, необыкновенно проницательная — как её мама и папа. Но то, что ей понравилось, стало для меня лучшей похвалой».

Изабелла Деймон, 20 лет

Первая общая дочь Мэтта и Лусианы родилась 11 июня 2006 года в Майами.

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Именно в то время Мэтт снимался в фильме «Ультиматум Борна», и, по его словам, бессонные ночи с младенцем даже помогли ему в работе.

«Режиссёр сказал мне: „Ты выглядишь ужасно“. Я ответил: „Извините, я всю ночь не спал из-за ребёнка“. А он сказал: „Замечательно! Это именно то, что нужно твоему персонажу“».

Изабелла с удовольствием подшучивает над отцом, особенно когда его фильмы получают плохие отзывы.

«Если появляются рецензии и они ужасные, тогда она обязательно посмотрит этот фильм», — рассказал Мэтт E! Newsв июле 2021 года. «Если же отзывы хорошие — она его пропустит… Она постоянно ищет компромат на меня».

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В то же время он называет дочь «одним из самых смешных людей», которых он знает.

Несмотря на равнодушие к славе отца, Изабелла была большой поклонницей Гарри Стайлза. На Рождество Мэтт с женой подарили ей картонную фигуру певца в полный рост, а также личное видеопоздравление от самого Гарри.

«Она просто потеряла дар речи. Это, пожалуй, лучший подарок, который мы когда-либо делали ей».

В 2021 году Мэтт взял Изабеллу и младших дочерей на концерт Гарри Стайлза.

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«Я знал слова каждой песни. Хотя, наверное, я уже слишком стар для его типичной аудитории», — пошутил он.

Джия Деймон, 17 лет

Джия родилась 20 августа 2008 года в Майами.

«Быть единственным мужчиной среди стольких девушек — это замечательно», — сказал Мэтт после её рождения.

Еще с детства Джия вместе с сестрами часто путешествовала с отцом на его съемки. В 2010 году она навестила его на съёмочной площадке фильма «Настоящее мужество» (True Grit) в Нью-Мексико.

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«Больше всего их интересовали лошади, поэтому мы сделали много фотографий с ними».

Во время съемок фильма «Непокоренный» (Invictus) семья побывала в Африке, где ей представилась возможность познакомиться с Нельсоном Манделой.

«Мы с Лусианой почти не разговаривали с ним — просто дали ему побыть с детьми. Он посадил их к себе на колени и играл с ними.

Изабелла и Джия не могли отвести от него глаз. Они буквально не спускали друг с друга глаз всё это время».

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Стелла Деймон, 15 лет

Самая младшая дочь Метта и Лусианы родилась 20 октября 2010 года в Нью-Йорке.

«Это было немного безумно. Она родилась на несколько недель раньше срока. Это уже наш четвёртый ребёнок, но каждый раз всё по-новому», — вспоминал актёр.

Во время пандемии COVID-19 семья некоторое время жила в Ирландии, где осталась даже после того, как съемки фильма «Последняя дуэль» были приостановлены.

«Мы всей семьёй проголосовали и решили остаться. Это было отличное решение. Мы стали частью замечательной местной общины».

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Во время карантина дети даже экспериментировали с внешностью отца.

«Я разрешил им покрасить мне волосы в рыжий цвет. Это был их творческий проект. Потом они решили, что мне нужен ирокез, и сделали его мне».

В 2021 году семья вернулась в Нью-Йорк, но в июне 2026 года Мэтт рассказал журналу PEOPLE, что его дочери «просто обожают путешествовать».

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