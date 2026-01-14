ТСН в социальных сетях

Мэтт Дэймон пришел на премьеру фильма с тремя дочерьми-красавицами

В Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Срыв», главные роли в котором исполнили актеры и давние лучшие друзья — Мэтт Дэймон и Бен Аффлек.

Мэтт Дэймон

Мэтт Дэймон / © Associated Press

Однако не так актеры привлекли внимание публики, как большая семья 55-летнего Дэймона, ведь поддержать его пришла жена Лусиана с их тремя дочерьми. 55-летний Мэтт Дэймон с улыбкой позировал на дорожке вместе со своей семьей. Его жена Лусиана, которая также является одной из продюсеров фильма, пришла в красном платье с оригинальной юбкой.

19-летняя дочь пары Изабелла для мероприятия выбрала трендовое платье-майку в серо-белых цветах, 17-летняя Джиа надела черное платье-комбинацию из шелка, а 15-летняя Стелла — платье в горошек со складками и тонкими бретельками.

Мэтт Деймон с женой и дочерьми / © Getty Images

Мэтт Деймон с женой и дочерьми / © Getty Images

Напомним, что также три дочери имеет еще один голливудский любимец — актер Сильвестр Сталлоне и они также часто приходят на его мероприятия.

Сталлоне с женой и дочерьми-красавицами / © Getty Images

Сталлоне с женой и дочерьми-красавицами / © Getty Images

