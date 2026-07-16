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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
881
Время на прочтение
2 мин

Мэтт Дэймон пришел на премьеру с женой и своей прекрасной дочерью

Актёр — невероятно счастливый человек, ведь его жизнь вращается вокруг пяти красавиц.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Актер Мэтт Деймон с женой и дочерью

Актер Мэтт Деймон с женой и дочерью / © Associated Press

Мэтт Деймон— многодетный отец, ведь вместе со своей женой Лючианой он воспитал четырех дочерей. Одна из девочек для актёра — приёмная дочь, ведь когда он познакомился со своей женой, она была беременна дочерью Изабеллой от другого мужчины. Деймон считает эту девочку своей и воспитал её как родную дочь.

Три биологические дочери актёра — Изабелла, Джия и Стелла — родились уже после того, как пара поженилась. Сейчас, когда девочки выросли, Деймон взял их с собой на премьеру фильма «Одиссея», в котором сыграл главную роль. Первое совместное семейное появление состоялось на прошлой неделе в Лондоне — вся семья вышла на тротуар.

Мэтт Деймон с женой и дочерьми в Лондоне / © Getty Images

Мэтт Деймон с женой и дочерьми в Лондоне / © Getty Images

На премьере в Нью-Йорке вместе с актером на фотосессию вышла только Изабелла, которой уже 20 лет, помимо его жены.

Красавица надела роскошное платье со светлым узором, с асимметричным разрезом и тонкими бретелями. Лючиана же выбрала для этого мероприятия белое шелковое платье с галтером.

Мэтт Деймон с женой и дочерью Изабеллой в Нью-Йорке / © Associated Press

Мэтт Деймон с женой и дочерью Изабеллой в Нью-Йорке / © Associated Press

Кроме того, в ходе интервью актер поделился личными переживаниями. Демон признался, что все те изнурительные дни на съемочной площадке не прошли зря после того, как он услышал отзыв одной из своих дочерей, посмотревшей фильм, хотя и не уточнил, какая из девочек это сказала.

«Она посмотрела „Одиссею“, и когда фильм закончился, повернулась ко мне и сказала: „Папа, я горжусь тобой“», — рассказал Демон. «Она никогда раньше не говорила ничего подобного, потому что мы обычно много шутим друг с другом. И в тот момент я подумал: „Всё было не зря“».

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
881
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