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Мэтт Дэймон с женой посетил Чемпионат мира по футболу
Пара болела за Аргентину, но это неудивительно, ведь его жена, с которой они женаты уже более 20 лет, родом из Буэнос-Айреса.
Актер Мэтт Дэймон сделал перерыв в рекламном туре фильма «Одиссея» и решил посетить финал Чемпионата мира по футболу. Голливудская звезда посетила мероприятие вместе с женой Лючианой, и , судя по нарядам супругов, они болели за Аргентину.
Особенность в том, что Лючиана сочетала белые джинсовые брюки и бело-голубую футболку сборной, а также на голове у нее была кепка с надписью, а на шее — шарф. Тет же выбрал для появления на стадионе синее поло и светлые джинсы.
Это появление пары произошло после того, как они вместе со своими четырьмя дочерьми вышли на фотосессию в Лондоне. Невероятные красавицы-дочери актера очаровали публику.
Напомним, что на чемпионате мира победила Испания. Поддержать сборную своей страны в США в полном составе прилетела королевская семья — король Филипп, королева Летиция и две их дочери Леонор и София.