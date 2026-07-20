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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
317
Время на прочтение
1 мин

Мэтт Дэймон с женой посетил Чемпионат мира по футболу

Пара болела за Аргентину, но это неудивительно, ведь его жена, с которой они женаты уже более 20 лет, родом из Буэнос-Айреса.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Мэтт Деймон с женой Лючианой

Мэтт Деймон с женой Лючианой / © Getty Images

Актер Мэтт Дэймон сделал перерыв в рекламном туре фильма «Одиссея» и решил посетить финал Чемпионата мира по футболу. Голливудская звезда посетила мероприятие вместе с женой Лючианой, и , судя по нарядам супругов, они болели за Аргентину.

Особенность в том, что Лючиана сочетала белые джинсовые брюки и бело-голубую футболку сборной, а также на голове у нее была кепка с надписью, а на шее — шарф. Тет же выбрал для появления на стадионе синее поло и светлые джинсы.

Мэтт Деймон с женой / © Getty Images

Мэтт Деймон с женой / © Getty Images

Это появление пары произошло после того, как они вместе со своими четырьмя дочерьми вышли на фотосессию в Лондоне. Невероятные красавицы-дочери актера очаровали публику.

Мэтт Деймон с женой и четырьмя дочерьми в Лондоне / © Getty Images

Мэтт Деймон с женой и четырьмя дочерьми в Лондоне / © Getty Images

Напомним, что на чемпионате мира победила Испания. Поддержать сборную своей страны в США в полном составе прилетела королевская семья — король Филипп, королева Летиция и две их дочери Леонор и София.

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Дата публикации
Количество просмотров
317
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