Мэттью Макконахи с женой Камилой и двумя детьми появился на премьере

Мэттью Макконехи и Камила Алвес / © Getty Images

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56-летний голливудский актёр Мэттью Макконахи посетил премьеру своей новой комедии для Apple TV+ «Братья» в Лос-Анджелесе. Вместе с ним на мероприятии присутствовали его жена Камила Алвес Макконахи и двое из трёх их детей — сын Леви и дочь Вида.

Семья выглядела невероятно красиво. Мэтью выбрал костюм шоколадно-коричневого оттенка и синюю рубашку, а также дополнил образ солнцезащитными очками и черными классическими туфлями.

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Мэттью Макконехи и Камила Алвес / © Getty Images

43-летняя Камила появилась в длинном белом платье с драпировкой по всей длине, которая создавала оригинальный эффект, напоминающий мокрую ткань. Её длинные волосы были распущены и уложены мягкими волнами. Образ женщина дополнила эффектными крупными украшениями.

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Камила Алвес / © Getty Images

16-летняя Вида выбрала черно-серебристое мини-платье, которое дополнила колготками и черной обувью. Темные волосы девушка собрала в высокую прическу. 18-летний Леви выглядел элегантно в классическом черном костюме с черной рубашкой.

Мэттью Макконахи с семьёй / © Getty Images

К семейным фотографиям также присоединилась мама Мэттью, Кей, которая выбрала белое платье с перфорацией.

Мэттью Макконахи с мамой / © Associated Press

В сериале «Братья» Мэттью Макконехи снимается вместе с Вуди Харрельсоном. 25 августа Apple TV+ представил первый трейлер проекта, в котором давние друзья играют вымышленных версий самих себя. Сюжет сериала частично основан на реальных слухах о том, что у Макконахи и Гаррельсона может быть общий биологический отец. Оба актёра неоднократно публично обсуждали эту возможность в последние годы и шутили на эту тему.

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