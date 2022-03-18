Мэй Маск активно поддерживает украинских дизайнеров

Модель, писательница и мама американского миллиардера Илона Маска активно выражает свою поддержку Украине.
73-летняя Мэй Маск опять поделилась в Instagram новыми снимками. Сейчас в непростые для Украины времена знаменитость пытается поддерживать не только украинцев морально, но также активно в последнее время носит вещи от украинских дизайнеров.
Так, на одном из фото Макс позировала в наряде от брендов Elena Burenina и Elena Rudenko.
На втором снимке звезда позировала в оригинальном образе от брендов 91LAB и Bevza.
Читайте также: