Мэй Маск надела наряд от Дарьи Донец и призвала мир поддерживать украинских дизайнеров

74-летняя мать Илона Маска - модель и бизнесвумен Мэй Маск - посетила мероприятие The Hollywood Reporter "Самые влиятельные люди в СМИ", которое проходило в Нью-Йорке.

В очередной раз она удивила тем, что выбрала для своего выхода наряд от украинского бренда. На этот раз перед камерами звезда появилась в приталенном платье нежного оттенка, которое украшали необычные рукава с воланами. Образ Мэй дополнила сумкой Dior и босоножками.

Мэй Маск / Фото: Getty Images

Автором этого образа является дизайнер Дарья Донец. Мэй Маск на своей странице в Instagram поделись деталями того, как к ней попал этот наряд, а также призвала поддерживать украинских дизайнеров.

Мэй Маск / Фото: Getty Images

"Как я получила это красивое платье во время войны? Прочитайте это", - написала Мэй и опубликовала письмо от дизайнера.

"Дизайнер Дарья Донец убегала от войны с двумя спортивными костюмами и сочла нужным забрать коллекцию. Так что доставить вам этот образ было настоящим квестом, ведь в Киеве даже обычные люди боялись выходить на улицу. Наша команда отправила несколько штук в безопасное место на Западной Украине. Оттуда посылка отправилась в Литву, а из Литвы была отправлена в США. Сейчас дизайнер временно увезла своих маленьких детей в Лиссабон, но студия работает, и мы верим, что скоро сможем вернуться.

Огромное спасибо. Мы ценим вашу помощь. Каждое слово об Украине и наших сильных людях даже в нежном модном сообществе значит очень много! С наилучшими и теплыми пожеланиями из Украины", - говорится в письме.

"Мы не можем представить себя в такой ситуации. #SupportUkrainianDesigners", - добавила Маск.

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