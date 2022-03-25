Мэй Маск поддержала Украину, опять надев наряд от нашего дизайнер

В ее гардеробе есть наряды от самых знаменитых украинских брендов.

73-летняя модель и бизнесвумен Мэй Маск, которая также является мамой американского миллиардера Илона Маска, поделилась в Instagram новыми образом. Звезда сейчас активно поддерживает Украину и, в частности, украинских дизайнеров, появляясь в их нарядах, чем помогает популяризировать их бренды.

На новом фото Мэй Маск позировала в черном платье от украинского бренда Ganor Dominic, а в руке держала небольшую сумку от дизайнера Ивана Фролова.

Мэй Маск / Instagram Мэй Маск

Напомним, ранее она делилась снимкам, на которых позировала в наряде от брендов Elena Burenina и Elena Rudenko, а также в оригинальном образе от брендов 91LAB и Bevza.

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