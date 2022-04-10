Мэй Маск продолжает активно носить наряды от украинских дизайнеров

Мать миллионера Илона Маска, 73-летняя модель и бизнеследи Мэй Маск, поделилась новым фото.

Знаменитость от начала полномасштабного российского вторжения активно поддерживает Украину и часто надевает вещи от украинских брендов. Уже неоднократно Маск появлялась в образах от дизайнера Ивана Фролова, бренда Ganor Dominic, а также от 91LAB и Bevza.

Во время своей последней поездки в Прагу Мэй Маск опять выбрала немало образов от украинских дизайнеров, среди которых был и костюм от Marianna Senchina. Наряд состоял из удлиненного жакета и брюк, которые она дополнила серой футболкой.

Мэй Маск / Instagram Мэй Маск

Напомним, что не так давно поразила роскошным образом от Marianna Senchina другая звезда - певица Адель. 8 февраля на музыкальную премию BRIT Awards она вышла в черном мини-платье с обнаженными плечами и рукавами-буфами от этого украинского бренда.

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