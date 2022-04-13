Мэй Маск снова поддержала Украину и заговорила на украинском

Мэй Маск снова поддержала Украину и заговорила на украинском

73-летняя мама американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска – Мэй Маск – неустанно поддерживает Украину в борьбе за свободу в войне против России.

Еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Мэй Маск записала видеообращение к украинцам. А теперь благодаря инициативе Share UA Voices Мэй заговорила на украинском языке.

В видео Мэй Маск появилась в платье-вышиванке от украинского дизайнера Юлии Магдыч, сделала укладку и нанесла макияж. Видео женщина записывала на фоне своей книги "Женщина, у которой есть план".

В ролике Мэй говорит на английском, но с помощью технологий ее голос звучит на украинском, полностью передавая смысл обращения женщины.

Мэй запостила это видео в Твиттере и написала:

My Ukrainian publisher asked me to send a message with this voiceover in Ukrainian. Her daily updates are horrific! She has asked for donations to https://t.co/4U59q8QaBa #StopTheWar #StandWithUkraine pic.twitter.com/B8fR9CFS0w — Maye Musk (@mayemusk) April 12, 2022

"Мой украинский издатель попросил меня отправить сообщение с этой озвучкой на украинском языке. Ее ежедневные обновления шокируют! Она попросила оставить ссылку на пожертвования", - написала Маск и оставила ссылку на сайт Национального банка Украины, который открыл счет для сбора гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Ранее, напомним, Мэй Маск показывала, как снималась в фотосете для украинского глянца L'Officiel, запостив архивные кадры в Instagram.

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