Мэйси Уильямс повторила культовый образ Сандры Буллок 1999 года, и это было очень красиво

Мэйси Уильямс / © Associated Press

Реклама

Любимые экранные «ведьмы» Николь Кидман и Сандра Буллок вернулись к своим ролям, и спустя 28 лет после выхода первой части на экраны выходит продолжение фильма «Практическая магия». За эти годы картина стала культовой и покорила сердца миллионов, а во втором фильме к основному составу присоединятся две новые актрисы — Мэйси Уильямс и Джои Кинг.

Мэйси Уильямс / © Associated Press

И если Булок и Кидман удивляли платьями без бретелек, то 29-летняя Мэйси отдала предпочтение изысканному образу винного оттенка. Актриса выбрала ансамбль от Ellie Misner, созданный специально для неё.

Реклама

Мэйси Уильямс / © Associated Press

Наряд состоял из топа со складками и длинной юбки со шлейфом и завязками на спине. Особенно эффектно выглядела спина платья, ведь её украшали глубокий вырез и корсетная шнуровка.

Реклама

Мэйси Уильямс / © Associated Press

Образ Мэйси был вдохновлён появлением Сандры Буллок на красной дорожке лос-анджелесской премьеры фильма «Силы природы» в 1999 году.

Сандра Буллок / © Getty Images

Этот изысканный вечерний образ Мэйси дополнила украшениями от Bvlgari и клатчем от Roger Vivier в форме цветка.

Мэйси Уильямс / © Associated Press

Новости партнеров