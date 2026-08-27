- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 1 мин
Мэйси Уильямс повторила культовый образ Сандры Буллок 1999 года, и это было очень красиво
Актриса удивила всех на премьере фильма «Практическая магия 2», поскольку в её платье была спрятана особая отсылка.
Любимые экранные «ведьмы» Николь Кидман и Сандра Буллок вернулись к своим ролям, и спустя 28 лет после выхода первой части на экраны выходит продолжение фильма «Практическая магия». За эти годы картина стала культовой и покорила сердца миллионов, а во втором фильме к основному составу присоединятся две новые актрисы — Мэйси Уильямс и Джои Кинг.
И если Булок и Кидман удивляли платьями без бретелек, то 29-летняя Мэйси отдала предпочтение изысканному образу винного оттенка. Актриса выбрала ансамбль от Ellie Misner, созданный специально для неё.
Наряд состоял из топа со складками и длинной юбки со шлейфом и завязками на спине. Особенно эффектно выглядела спина платья, ведь её украшали глубокий вырез и корсетная шнуровка.
Образ Мэйси был вдохновлён появлением Сандры Буллок на красной дорожке лос-анджелесской премьеры фильма «Силы природы» в 1999 году.
Этот изысканный вечерний образ Мэйси дополнила украшениями от Bvlgari и клатчем от Roger Vivier в форме цветка.