Между съемками - на бал: актриса Наташа Лионн надела платье цвета капучино

Известная актриса еще несколько дней тому назад была замечена в Нью-Йорке, где снималась в сериале.

Голливудская актриса Наташа Лионн, которая сыграла в культовой комедии "Американский пирог", посетила церемонию в Лос-Анджелесе. Она блистала на светском ужине по случаю вручения премии Governors Awards - это ежегодное мероприятие, которое проводится Американской академией кинематографических искусств и наук (AMPAS) и собрала под одной крышей много знаменитостей.

Наташа надела по такому случаю длинное платье оттенка капучино. Ее наряд был выполнен из нежного шифона Модным домом Valentino для круизной коллекции 2025 года. У ее платья было глубокое декольте, плиссировка на юбке, а также рюши с пайетками на плечах и подоле. Оригинальным акцентом в наряде было цветочное украшение на талии, сделанное из ткани.

Образ Наташа дополнила массивными украшениями золотого цвета, ярким макияжем и высокой прической с локонами.

Наташа Лионн / Фото: Associated Press

В преддверии этой церемонии Наташа была замечена папарацци на съемках второго сезона сериала "Покерфейс". В этом проекте актриса выступает в образе бывшей работницы казино, которая умеет читать ложь на лицах людей. Каждый эпизод сериала выполнен в формате перевернутого детектива - в начале зрителю демонстрируют сцену преступления и преступника, а затем ему остается наблюдать, как главная героиня распутывает сложное дело и раскрывает загадку.

Наташа Лионн / Фото: Getty Images

Также в наряде от Valentino, но уже из коллекции весна-лето 2025, пришла на эту церемонию в Лос-Анджелесе актриса Эль Фэннинг. Наряд Эль был разработан модельером Алессандро Микеле, который теперь возглавляет Модный дом.

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