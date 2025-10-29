Сара Пиджон / © Associated Press

Сара Пиджон между съемками в сериале «Американская история любви» решила сходить в театр. 29-летнюю актрису сфотографировали перед премьерой мюзикла «Освобождение» на Бродвее в Нью-Йорке.

На мероприятии она оделась просто и повседневно, поскольку отдала предпочтение удобным джинсам, черной однотонной тепловой водолазке и коричневому свободному пальто, которое украшал ворот-шарф и черные лаконичные пуговицы. Волосы Сара распустила, дополнила образ черными туфлями и очень легким, практически невидимым макияжем.

Сара Пиджон / © Associated Press

Этот образ актрисы напомнил также еще об одной нью-йоркской моднице — актрисе Кэти Холмс, которая также очень любит простые и удобные наряды. Она выбирает подобную одежду для прогулок и светских выходов.

Например, совсем недавно Кэти показала стилевой прием, который вы должны повторить — надела свитер как шарф.

Кэти Холмс / © Getty Images

Также напомним, что Сара Пиджон сейчас снимается в сериале, который расскажет об одном из самых красивых и самых грустных романов 90-х годов — отношениям Кэролин Бессетт и Джона Фицджеральда Кеннеди-младшего — сына убитого президента Америки. Они считались золотой парой Америки, их обожала публика, преследовали папарацци, а стиль Кэролин и любовь к простоте и классике сделали ее иконой моды. Пиджон воплот на экране Кэролин и ради этой роли стала блондинкой.