"Ми з України": Анна Добрыднева презентовала эмоциональную песню и клип на нее

Известная украинская певица Анна Добрыднева представила жизнеутверждающую работу "Ми з України". Это благотворительный проект, который поддержали творческие волонтеры – студия звукозаписи "Govor Production" и режиссер Светлана Михайленко. 100% роялти с песни будут направлены на помощь ВСУ. Так что каждое прослушивание и просмотр клипа – это мощный донат.

Анна Добрыднева/Фото Margo Vegera

"Эта песня — благодарность нашим Героям и поддержка всем украинцам! "Историю пишут обычные люди" — слова о том, что каждый сознательный украинец ежедневно вносит важный вклад в нашу Великую Победу. Мы сильны, мы сплочены, как никогда. Мы — одно целое", – прокомментировала Анна.

Анна Добрыднева/Фото Margo Vegera

Снявшийся в видео воин — доброволец, с первого дня защищающий Украину, служит в Добровольческом батальоне Госпитальеры в самых горячих точках Украины.

По случаю премьеры сингла Добрыднева снялась в чувственной фотосессии, автором которой стала Margo Vegera.

Анна Добрыднева/Фото Margo Vegera

Анна Добрыднева/Фото Margo Vegera

Анна Добрыднева/Фото Margo Vegera

Анна Добрыднева/Фото Margo Vegera

К слову, песня "Ми з України" – третья композиция, которую певица выпускает за время полномасштабной войны, и работу над которой Анна успела совместить с постоянными благотворительными выступлениями по всей стране и плодотворной волонтерской деятельностью.

Анна Добрыднева/Фото Margo Vegera

Напомним, Анна Добрыднева с первых дней полномасштабного вторжения волонтерит на культурном фронте. Певица сознательно осталась в Украине, чтобы быть с украинским народом в самые сложные времена, чтобы помогать и поддерживать. С начала войны она дала более 100 благотворительных концертов в 13 областях Украины, приняла участие в многочисленных благотворительных мероприятиях в поддержку ВПЛ, медиков, детей, военных и всех мирных жителей Украины.

В начале полномасштабной войны Анна с некоторыми украинскими артистами объединилась в творческом комьюнити — "Команду А". Это социальный благотворительный проект, направленный на помощь Украине. Средства, собранные "Командой А" на благотворительных концертах, перечисляются на помощь ВСУ. Сейчас идет всеукраинский благотворительный тур творческого комьюнити — "Дорога к победе!", где они собираются донаты на нужды 95 ГШБ.

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