"Ми за Україну можем закопати": певица KRISTONKO в мини-юбке представила новую патриотическую песню

Артистка и блогер написала песню, в которой отмечает, что отец украинцев – Бандера, и врагу скоро придет конец.

Певица KRISTONKO представила новый патриотический сингл BANDERA и видео на него, в котором она предстает в совершенно ином стиле. Из нежности артистка переходит в силу и показывает характер украинской девушки и несокрушимый дух нашего народа.

"Это была 1 ночи. В голову пришла идея сделать что-то такое, чтобы вообще не было похожим на те песни, которые я раньше писала. Я захотела быть не нежной Христей, а Христиной, которая может показать и характер. Села за фортепиано — и здесь нарисовались в голове слова: "ТТіло ворога поляже в український чорнозем, відправляємо окупантів за російським кораблем!" Эта фраза так мне впилась в голову, что буквально за 10 минут, я написала целую песню", - поделилась девушка.

KRISTONKO/Прессслужба

Певица признается, что даже не узнала саму себя в этом треке, ведь он не похож на ее предыдущие.

"Вышла песня, наполненная энергией пылкой украинской девушки, верой и силой. Думаю, эта сила сразу ощущается через композицию", — добавила она.

KRISTONKO в песне хотела показать "несокрушимый дух победы, которая вот-вот будет". Только слушатель слышит первые строки — сразу понимает, какой сильной энергией и энтузиазмом веет от сингла.

"Скажу честно, представляла себя в руках с вилами. И теми вилами я оккупанта и закапываю в наш чернозем. Христенька стала жить одним днем. Не бояться писать кучу песен и думать: "А, если вдруг не понравится?"

KRISTONKO/Прессслужба

Я два года назад начала распространять и перепевать украинское. К сожалению, только с приходом войны люди начали наше ценить. Но лучше поздно, чем никогда. И теперь я понимаю, что раньше, когда я пела что-то народное или патриотическое, то оно не совсем воспринималось. Теперь — я смогу буквально "как рыба в воде" делать то, что еще с детства хотела моя душа — писать и лелеять наше! "- подытожила KRISTONKO.

KRISTONKO/Прессслужба

В клипе артистка продемонстрировала два красивых образа с украинскими мотивами. Сначала KRISTONKO предстала в боде с принтом украинского платка, красной мини-юбке и черном жакете с вышивкой на рукавах. Аутфит красавицы дополнили красные сапоги, цветочный венок на голове и макияж с акцентом на красной помаде.

KRISTONKO/Прессслужба

Другой лук состоял из бордового жакета оверсайз с национальным орнаментом, черного платка с цветным узором и очков.

KRISTONKO/Прессслужба

Напомним, ранее KRISTONKO выпустила песню "Солдате", которую посвятила всем женщинам и девушкам, ожидающим своего героя с фронта.

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