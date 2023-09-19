Миа Риган сверкнула сосками в обтягивающем платье на Лондонской неделе моды

20-летняя модель Миа Риган присутствовала на показе Supriya Lele в Барбикан-центре в рамках Лондонской недели моды.

Миа приехала на светское мероприятие в обтягивающем сиреневом платье с запахом на бедрах, которое надела без бюстгальтера. В последнее время девушка любит ходить именно так, не нося этот элемент нижнего белья.

Миа Риган / Фото: Getty Images

Свой образ она дополнила черными солнцезащитными очками, сумкой через плечо и массивными черными ботинками. Миа работала на лондонской неделе моды и посетила несколько показов с момента ее открытия на прошлой неделе.

Напомним, на светской тусовке Vogue World: London, которая дала старт Лондонской неделе моды, Миа блистала в прозрачном черном макси-платье, которое тоже носила без белья.

Миа Риган / Фото: Getty Images

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