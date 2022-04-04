Мика Ньютон и Джо Ледженд исполнили на "Грэмми" песню, посвященную Украине

На 64-й церемонии "Грэмми" в Лас-Вегасе выступили украинские артисты, а также президент Владимир Зеленский.

После речи президента Украины, в которой он рассказал о войне, которую на нашей территории развязала Российская Федерация, американский певец Джо Ледженд выступил дуэтом с украинской певицей Микой Ньютон.

Церемония "Грэмми", Мика Ньютон / Getty Images

Они исполнили композицию, посвященную Украине, которая называлась Free, Ледженд играл на фортепиано, а аккомпанировала им бандуристка из Одессы Сюзанна Иглидан.

Церемония "Грэмми" / Getty Images

VIDEO: John Legend performs "Free" with guest Lyuba Yakimchuk, as they bring awareness to the tragedy that's happening in #Ukraine pic.twitter.com/DE5kkX1gYZ — Opinionated Me (@opinion8dmecom) April 4, 2022

Во время их выступления на сцену вышла украинская поэтесса Любовь Якимчук и продекламировала стихи из своего сборника "Абрикосы Донбасса".

Любовь Якимчук / Associated Press

Также во время их выступления на большой экране были показаны кадры людей, украинцев, которые во время войны вынуждены бежать из родных городов и домов, эвакуироваться, спасать своих детей.

Мика Ньютон / Associated Press

Церемония "Грэмми" / Getty Images

Церемония "Грэмми" / Getty Images

Церемония "Грэмми" / Getty Images

Церемония "Грэмми" / Getty Images

Церемония "Грэмми" / Getty Images

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