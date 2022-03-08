Мика Ньютон рассказала, как из Польши помогает украинцам во время войны

5 марта украинская певица Мика Ньютон, которая проживает в США, отпраздновала 36-й день рождения.

Украинская певица рассказала, что находится сейчас в Польше и всячески помогает украинцам во время войны. В своем блоге в Instagram Мика опубликовала пост в котором рассказала о том, как помогает и что делает со своей стороны.

"Это мой день рождения. Самый сумасшедший день рождения, который у меня когда-либо был, и тот, который я запомню на всю оставшуюся жизнь. Я проснулась в Польше с такой болью в сердце за свою страну! Я здесь, чтобы помочь своей семье, друзьям и украинскому народу.

Я планирую создать фонд для поддержки онкобольных, которые потеряли все и все еще нуждаются в лечении в Украине во время войны. Я хочу помочь украинским женщинам с детьми, которым пришлось покинуть дом с одной сумкой и бежать… Пожилым людям, которые оставили всю свою жизнь позади. Это самое трудное время в их жизни, и я надеюсь, что вы сделаете пожертвование. Для меня было бы самым большим подарком иметь возможность помогать другим. Но в свой день рождения у меня есть только одно пожелание, чтобы эта ужасная война закончилась. Что Бог остановит Путина, который убивает украинцев…. Все больше и больше детей и обычных людей умирают на улицах без причины. Мое сердце болит, но мы должны оставаться сильными друг для друга. Слава Украине!", - написала Мика.

А Маша Ефросинина, напомним, сегодня обратилась к украинским защитникам со словами благодарности и поддержки. И пообещала, что каждая женщина, которая обязательно дождется своего воина домой, устроит ему невероятный прием.

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