Микки Рурк: "Россия сможет победить Украину, только если нах*ен замочит там всех до одного"

Микки Рурк: "Россия сможет победить Украину, только если нах*ен замочит там всех до одного"

В интервью одиозной российской ведущей Микки Рурк не стеснялся в выражениях. Очевидно, что на актера неизгладимое впечатление произвело мужество украинского народа, проявленное во время борьбы с российскими оккупантами.

Телеведущая, которую все знают, как "крестницу Путина", недавно выпустила большое интервью с голливудским актером Микки Рурком, в ходе которого она спросила звезду о его отношении к войне в Украине.

Микки, оказывается, очень хорошо осведомлен о том, что происходит в нашей стране и очень переживает за украинцев. Самый близкий друг Рурка - украинец, у которого в Украине осталось много родственников. О войне актер сказал так:

"Это самый ужасный кошмар в моей жизни. Я могу смотреть новости только минут 15-20, так меня это все расстраивает. Россия и Украина — это же братские страны. По всей Украине, в Мариуполе все разрушено. Я не могу понять, зачем России нужна Украина, если там ничего не останется.

Украинская армия продолжает сопротивляться. Наверное, русские думали, что захватят все дней за десять или за пару недель. Украинский народ проявляет такую смелость, не только солдаты, но и простые граждане. Я знаю украинских парней, которые даже стрелять не умеют, но пошли служить. Никто не ждал, даже я, что Зеленский окажется настоящей глыбой, он не желает сдаваться.

По-моему, Россия сможет победить Украину, только если нах*ен замочит там всех до одного. Потому что, даже если там останется хоть один мужик, со своим старым ружьем, то он скорее сдохнет, чем сдастся".

Микки Рурк / Associated Press

На вопрос Собчак, готов ли Рурк, которому еще совсем недавно так нравился Путин, встретиться с ним, актер ответил категорическим отказом:

"Сначала должны прекратиться убийства".

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