Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали более 6,8 млн долларов помощи для украинцев

Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали более 6,8 млн долларов помощи для украинцев

Актерская чета из Голливуда не словом, а делом помогает Украине и украинцам.

Недавно актерская чета Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер записали видеообращение в поддержку Украины. Они также объявили о сборе средств на гуманитарную поддержку Украине и сами жертвуют 3 миллиона долларов.

На сегодня голливудская пара собрала более 6,8 млн долларов помощи. За что им огромное спасибо.

Мила Кунис, напомним, родилась в Черновцах в 1983 году. В США ее семья переехала в 1991 году.

"Я всегда считала себя американкой, гордой американкой… Но сегодня я как никогда горжусь тем, что я украинка", - сказала Мила в своей речи, которую опубликовал на своей странице в Instagram ее муж Эштон Кутчер.

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