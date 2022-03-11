Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали для украинцев уже 20 миллионов долларов

Голливудская чета помогает собирать средства для Украины.
Еще 3 марта Мила Кунис и Эштон Кутчер запустили страницу GoFundMe с целью собрать 30 000 000 долларов для Flexport.org и Airbnb.org, которые являются двумя организациями, которые активно работают на местах и оказывают немедленную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.
Пара опубликовала отчет о проделанной работе на странице Эштона Кутчера. В видео Эштон и его жена-украинка Мила Кунис говорят, что уже собрали 20 миллионов долларов и продолжают сбор.
"Спасибо всем, кто помог нам заработать 20 миллионов долларов менее чем за неделю. Мы можем это сделать. Мы можем достичь нашей цели. Вместе. Потому что мы вместе с Украиной. #standwithukraine".
Мила и Эштон поблагодарили всех людей, которые делают пожертвования и говорят, что вместе мы большая сила, и эта поддержка сейчас очень много значит для них. Сами супруги сделали пожертвование Украине в размере 3 миллионов долларов.
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