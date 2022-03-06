Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали на помощь Украине 15 миллионов долларов

Супруги активно помогают Украине и украинским беженцам.

Недавно супруги из Голливуда пообещали пожертвовать до 3 000 000 долларов, чтобы оказать "немедленную" гуманитарную помощь украинским беженцам.

В четверг, 3 марта, они запустили страницу GoFundMe с целью собрать 30 000 000 долларов для Flexport.org и Airbnb.org, которые являются двумя организациями, которые активно работают на местах и ​​оказывают немедленную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.

Мила Кунис, которая родилась в Черновцах, ранее появилась вместе с Эштоном в видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram, где она впервые публично рассказала о "разрушительном" конфликте в ее родной стране.

"События, которые развернулись в Украине, разрушительны. В этом мире нет места для такого рода несправедливых нападок на человечество", — сказала она.

Тем временем Эштон восхищался "храбростью жителей страны, в которой родилась его жена", и добавил, что он "никогда так не гордился тем, что женат на украинке".

На данный момент страница пары на GoFundMe собрала 15 615 500 долларов помощи.

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