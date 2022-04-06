Мила Кунис объяснила, почему не разговаривает на украинском языке

Украинка Мила Кунис и ее американский муж Эштон Кутчер с первых дней войны в Украине помогают нашей стране.

Недавно Мила приняла участие в программе CNN "Кто разговаривает с Крисом Уоллесом". Во время своего появления на шоу Кунис рассказала, что разговаривает со своими двумя детьми – 8-летней дочерью Уайат и 6-летним сыном Дмитрием о войне в Украине. Сама Кунис вместе с родителями уехала из Украины, когда ей было 7 лет.

Мила Кунис и Эштон Кутчер / Associated Press

"Я не говорю по-украински. Когда я росла в Украине, она все еще находилась под эгидой СССР, поэтому я говорила по-русски, как и все мы. Так что мои дети понимают русский язык. Я говорю по-русски со своими родителями… Я подумала: "Хорошо знать еще один язык. Это все, о чем я продолжала думать, хорошо ли знать другой язык", - говорит актриса.

В ту ночь, когда Россия напала на Украину, многое изменилось и для их семьи. Мила всегда говорила о важности того, чтобы ее дети знали свое наследие, но особенно подчеркивает это сейчас. "Казалось, что за одну ночь мы оба повернулись к нашим детям и сказали: "Вы наполовину украинцы, наполовину американцы". Это моментально вошло в моду, и они такие: "Да, мы понимаем, мама". Но в конечном счете невероятно важно знать, откуда ты родом. Это красиво, удивительно иметь несколько культур. Мы не должны быть одинаковыми. Мы не должны все думать одинаково… Мы очень быстро напомнили нашим детям, что они наполовину украинцы".

Мила всегда говорила о важности того, чтобы ее дети знали свое наследие, но она подчеркивает это сейчас, после вторжения России в Украину.

Мила Кунис и Эштон Кутчер / Associated Press

Мила и Эштон собрали для Украины более 35 миллионов долларов и лично пожертвовали 3 миллиона. А также заявили, что продолжат помогать Украине. В частности, сейчас они собираются передать 20 тысяч бронежилетов, чтобы отправить их украинской армии.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил пару во время видеозвонка за то, что они так помогают Украине в это тяжелое время.

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