Мила Кунис произнесла на церемонии "Оскар" эмоциональную речь об Украине

В ночь на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась церемония "Оскар".

В этом году от "Оскара" было много ожиданий в плане поддержки Украины, которая уже больше месяца в жестокой войне борется за право своей независимости и свободы.

На церемонии почтили память тех, кто пострадал в войне в Украине минутой молчания, хотя о войне говорили мало, а слов "война" и "Украина" вовсе старались избегать в своих речах.

Актриса Мила Кунис, которая родилась в украинском городе Черновцы, произнесла со сцены эмоциональную речь. Вместе с мужем Эштоном Кутчером они занимаются сбором средств в помощь Украине, уже собрали более 30 миллионов долларов, а также пожертвовали украинцам 3 миллиона из личного счета.

Мила Кунис и Эштон Кутчер / Associated Press

"Недавние глобальные события заставили нас чувствовать себя опустошенными, но, когда вы видите силу и достоинство тех, кто сталкивается с таким опустошением, невозможно не быть тронутым их стойкостью.

Нельзя не восхищаться теми, кто находит в себе силы продолжать сражаться в невообразимой тьме", - сказала Мила со сцены церемонии.

Mila Kunis with a brief reference to Ukraine… pic.twitter.com/gEn1TBY2im — Scott Feinberg (@ScottFeinberg) March 28, 2022

Мила Кунис – одна из самых известных актрис родом из Украины в Голливуде. Ее семья бежала из страны в 1991 году, когда Миле было 7 лет. Ее еврейская семья покинула Советский Союз и прибыла в США по визе религиозного беженца. Она понятия не имела об антисемитизме, с которым столкнулась ее семья. И в многих своих интервью Мила говорила, что ее семья приехала в Америку с чемоданами и 250 долларами в кармане.

На прошлой неделе, напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Милой и ее мужем Эштоном по видеосвязи и поблагодарил за помощь и финансовую поддержку.

"Благодарен за их поддержку. Впечатлен их решимостью. Они вдохновляют мир. #StandWithUkraine", - написал тогда в Твиттере президент Украины.

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2022

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