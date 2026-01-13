Мила Кунис впервые за три года вышла в свет с мужем Эштоном Кутчером

Мила Кунис и Эштон Кутчер / © Associated Press

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис посетила церемонию вручения наград «Золотой глобус», которая прошла в США. Перед камерами она появилась в компании своего мужа-актера Эштона Кутчера.

Супруги позировали вместе в обнимку. Мила на мероприятие надела простое и изящное молочное платье от Carolina Herrera из коллекции весна-лето 2026, которое не имело бретелек и было украшено вышивкой золотыми, черными и серебряными нитями. Подол у платья был асимметричным, а юбка пышной.

Мила Кунис и Эштон Кутчер посетили 83-ю ежегодную церемонию вручения премии «Золотой глобус» в воскресенье / © Associated Press

Эштон же отдал предпочтение образу Total Black, ведь надел костюм в сочетании с темной рубашкой и галстуком-бабочкой.

Напомним, что пара вместе с 2015 года и в последний раз они вдвоем выходили в свет в 2023 году. На мероприятиях они отсутствовали из-за критики общества — они столкнулись с негативной реакцией после того, как их бывшего коллегу по сериалу «Шоу 70-х» Дэнни Мастерсона признали виновным в изнасиловании двух женщин в 2023 году. Актеры сначала публично поддержали Мастерсона, а когда суд объявил приговор — лишение свободы на 30 лет — извинились за свою позицию.

Также Кутчера позже начали подозревать в связи со скандальным Пи Дидди, которого обвиняли в изнасилованиях и торговле людьми: актер был близко знаком с рэпером, а также часто посещал его «белые вечеринки», на которых происходили преступления.