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Милая девочка: 15-летняя дочь Мэттью Макконахи появилась на публике в платье из жаккарда
Актер Мэттью Макконахи — настоящий счастливчик, ведь у него потрясающая большая семья — жена Камила Алвес, два сына, а также красавица-дочь, которую зовут Вида.
Дочь Вида Алвес Макконахи родилась в воскресенье, 3 января 2010 года в 12:13. На момент ее рождения, старшему ребенку пары было 18 месяцев.
«Vida по-португальски означает “жизнь“, и это то, что Бог дал нам сегодня утром», — написал актер тогда в своем блоге, сообщает People.
Сейчас Виде уже 15 лет и она все чаще появляется с родителями на публичных мероприятиях. 24 апреля Вида посетила гала-вечер Mack, Jack & McConaughey 2025, который проводился в городе Остине, в котором она живет со своими родителями.
На юной красавице, которая очень похожа на свою знаменитую маму, было белое платье-бюстье с ассиметричным подолом, а сшито оно было из жаккардовой ткани с цветочным узором. Образ Вида дополнила украшением-цепочкой на платье и золотыми туфлями-лодочками.
Камила же надела на гала-вечер роскошное асимметричное платье от бренда Carolina Herrera, которое было представлено брендом в коллекции прет-а-порте весна-лето 2025. Платье было также украшено огромными цветами.