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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
671
Время на прочтение
1 мин

Милая девочка: 15-летняя дочь Мэттью Макконахи появилась на публике в платье из жаккарда

Актер Мэттью Макконахи — настоящий счастливчик, ведь у него потрясающая большая семья — жена Камила Алвес, два сына, а также красавица-дочь, которую зовут Вида.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Мэттью Макконахи и его дочь Вида

Мэттью Макконахи и его дочь Вида / © Getty Images

Дочь Вида Алвес Макконахи родилась в воскресенье, 3 января 2010 года в 12:13. На момент ее рождения, старшему ребенку пары было 18 месяцев.

«Vida по-португальски означает “жизнь“, и это то, что Бог дал нам сегодня утром», — написал актер тогда в своем блоге, сообщает People.

Мэттью Макконахи с женой и детьми / © Getty Images

Мэттью Макконахи с женой и детьми / © Getty Images

Сейчас Виде уже 15 лет и она все чаще появляется с родителями на публичных мероприятиях. 24 апреля Вида посетила гала-вечер Mack, Jack & McConaughey 2025, который проводился в городе Остине, в котором она живет со своими родителями.

На юной красавице, которая очень похожа на свою знаменитую маму, было белое платье-бюстье с ассиметричным подолом, а сшито оно было из жаккардовой ткани с цветочным узором. Образ Вида дополнила украшением-цепочкой на платье и золотыми туфлями-лодочками.

Мэттью Макконахи и его дочь Вида / © Getty Images

Мэттью Макконахи и его дочь Вида / © Getty Images

Камила же надела на гала-вечер роскошное асимметричное платье от бренда Carolina Herrera, которое было представлено брендом в коллекции прет-а-порте весна-лето 2025. Платье было также украшено огромными цветами.

Мэттью Макконахи и Камила Алвес / © Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Алвес / © Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Алвес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи_1 / © Getty Images

© Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Альвес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камилла Альвес / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камилла Альвес / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью МакКонахи и Камилла Альвес_4 / © Reuters

© Reuters

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Дата публикации
Количество просмотров
671
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