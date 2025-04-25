Милая девочка: 15-летняя дочь Мэттью Макконахи появилась на публике в платье из жаккарда

Мэттью Макконахи и его дочь Вида / © Getty Images

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Дочь Вида Алвес Макконахи родилась в воскресенье, 3 января 2010 года в 12:13. На момент ее рождения, старшему ребенку пары было 18 месяцев.

«Vida по-португальски означает “жизнь“, и это то, что Бог дал нам сегодня утром», — написал актер тогда в своем блоге, сообщает People.

Мэттью Макконахи с женой и детьми / © Getty Images

Сейчас Виде уже 15 лет и она все чаще появляется с родителями на публичных мероприятиях. 24 апреля Вида посетила гала-вечер Mack, Jack & McConaughey 2025, который проводился в городе Остине, в котором она живет со своими родителями.

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На юной красавице, которая очень похожа на свою знаменитую маму, было белое платье-бюстье с ассиметричным подолом, а сшито оно было из жаккардовой ткани с цветочным узором. Образ Вида дополнила украшением-цепочкой на платье и золотыми туфлями-лодочками.

Мэттью Макконахи и его дочь Вида / © Getty Images

Камила же надела на гала-вечер роскошное асимметричное платье от бренда Carolina Herrera, которое было представлено брендом в коллекции прет-а-порте весна-лето 2025. Платье было также украшено огромными цветами.

Мэттью Макконахи и Камила Алвес / © Getty Images

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