Шоу-бизнес
176
1 мин

Милая и красивая: дочь Кэтрин Зеты-Джонс вышла в свет Нью-Йорке

22-летняя дочь актеров Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Керис Зета-Дуглас

Керис Зета-Дуглас / © Associated Press

Керис Зета-Дуглас посетила премьеру фильма «Хамнет», который рассказывает вымышленную историю о сыне писателя Уильяма Шекспира.

На премьере Кэрис появилась в лаконичном наряде, который включал черный пот-водолазку с американской проймой, который она сочетала с юбкой-карандашом в принтованную ткань и сапоги. На плече у Кэрис была небольшая коричневая сумка, а длинные волосы она распустила и уложила в легкие волны. Макияж на ее лице был лаконичный и с использование розовых румян.

Керис Зета-Дуглас / © Associated Press

Керис Зета-Дуглас / © Associated Press

В последнее время Керис все чаще стала появляться на светских меропряитиях, в частности не так давно она сольно посетила благотворительный кинофестиваль, который прошел в Музее современного искусства. В тот вечер Дуглас надела лаконичное белое платье-бюстье, которое дополнила культовой сумкой Baguette от Fendi.

Керис Зета-Дуглас / © Associated Press

Керис Зета-Дуглас / © Associated Press

176
