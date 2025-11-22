Милая и красивая: дочь Кэтрин Зеты-Джонс вышла в свет Нью-Йорке

Керис Зета-Дуглас / © Associated Press

Керис Зета-Дуглас посетила премьеру фильма «Хамнет», который рассказывает вымышленную историю о сыне писателя Уильяма Шекспира.

На премьере Кэрис появилась в лаконичном наряде, который включал черный пот-водолазку с американской проймой, который она сочетала с юбкой-карандашом в принтованную ткань и сапоги. На плече у Кэрис была небольшая коричневая сумка, а длинные волосы она распустила и уложила в легкие волны. Макияж на ее лице был лаконичный и с использование розовых румян.

В последнее время Керис все чаще стала появляться на светских меропряитиях, в частности не так давно она сольно посетила благотворительный кинофестиваль, который прошел в Музее современного искусства. В тот вечер Дуглас надела лаконичное белое платье-бюстье, которое дополнила культовой сумкой Baguette от Fendi.

