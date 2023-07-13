Милая и красивая: Кортни Кардашьян в розовом платье с вырезами продемонстрировала большой беременный живот

Сестра Ким Кардашьян, 44-летняя звезда реалити показала, как изменилась ее фигура во время беременности.

Кортни Кардашьян порадовала фолловеров в Instagram новыми интересными снимками с отдыха.

На фото звезда реалити в розовом асимметричном платье с вырезами продемонстрировала свой большой беременный живот. Наряд имел высокий разрез и был украшен цветными шариками. Аутфит она дополнила соломенной широкополой шляпой. Красавица демонстрировала на камеру губы "уткой".

Корни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Кортни также показала, как выглядит ее фигура в профиль.

Корни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Кардашьян очень идет беременность. С ней она выглядит мило, нежно и красиво.

Напомним, в прошлый раз Кортни Кардашьян похвасталась беременным животом в стильном розовом бикини.

Читайте также: