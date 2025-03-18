Милая малышка: Румер Уиллис заметили на улице с маленькой дочкой - как выглядит внучка Деми Мур

Девочка пока единственная внучка известной голливудской актрисы Деми Мур.
36-летняя Румер Уиллис - старшая из троих дочерей Деми Мур и Брюса Уиллиса - попала под прицел папарацци в Калифорнии. Ее подловили на улице, когда она вышла из машины и шла с дочкой на руках.
Фото были сделаны после детского праздника. Румер в тот день была одета в гламурный комбинезон с очень глубоким декольте, который сочетала с черным жакетом и туфлями со стразами. Ее дочь Луэтта была в розовом платье с рюшами.
Напомним, что с 2020 по 2024 год Уиллис состояла в браке с певцом Дереком Ричардом Томасом. Их дочь Луэтта Айсли Томас родилась 18 апреля 2023 года.
В Instagram Румер очень часто показывает дочку.
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