Милла Йовович посетила светское мероприятие с мужем и старшей дочерью-копией

Милла Йовович с дочерью / © Associated Press

Голливудская актриса Милла Йовович, которая родилась в Киеве, посетила премьеру фильма «Дракула», но не сама, а с дочерью и мужем. Семья, хоть и не в полном составе, ведь младших детей пара оставила дома, вышла на красную дорожку в Лос-Анджелесе.

Милла надела на мероприятие мини-юбку из черного денима и объемную куртку из темно-синего. Образ звезда также дополнила топом кремового цвета, колготками и колье на шее из большого количества цепочек. Ее образ дополнили туфли и красная сумка.

Милла Йовович с мужем / © Associated Press

18-летняя Эвер выбрала полосатое мини-платье Dior, которое надела в сочетании с трендовыми сапогами из мягкой кожи. Волосы девушка распустила и сделала очень легкий макияж.

Милла Йовович с дочерью / © Associated Press

Напомним, что также не так давно голливудская актриса появилась на сцене во время церемонии вручения премии The Game Awards 2025 в Лос-Анджелесе. Однако надела она тогда не вечернее платье, а довольно странный лук — вышла на сцену в черной рубашке и голубых широких брюках из тонкого денима, которые заправила в высокие красные замшевые сапоги.