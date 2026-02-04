Милла Йовович поздравила дочь с 6-летием и показала ее забавные фото

Милла Йовович / © Associated Press

50-летняя актриса Милла Йовович, широко известная всем по фильмам «Пятый элемент» и «Обитель зла», поделилась в своем Instagram забавными фото своей младшей дочери Ошин. Как оказалось, 2 февраля девочке исполнилось 6 лет.

На снимках Ошин позирует в розовой плюшевой пижаме с ушами. «Поздравляем нашу младшую дочь Ошин с 6-м днем ​​рождения! Наша бриллиантовая девочка, сияющая и несокрушимая! Любящая, но сильная, умная, но скромная, веселая, но также умеющая задавать правильные вопросы, которые приводят к множеству разных ответов об этом безумном блеске жизни, который нам дан. Ошин — настоящий подарок, наш „радужный“ ребенок, тот, которого никто не ожидал, и до сих пор мы никогда не знаем, чего ожидать! Она добра к другим, защищает и заботится о своих друзьях в школе, она настоящая дива, меняет костюмы как минимум три раза в день, и давайте даже не будем говорить о ее любимых розовых ковбойских сапогах с пайетками! Мы очень любим тебя, Ошин, и так благодарны, что ты решила присоединиться к нашей семье, из какой бы галактики ты ни пришла! Продолжай расти, задавать вопросы, падать, совершать ошибки и понимать, что некоторые из этих ошибок могут привести тебя к величайшим открытиям в твоей жизни! Мы любим тебя!» — написала Милла под фото.

Отметим, Милла Йовович — мама трех дочерей, которых она родила в браке с режиссером Полом Андерсоном. Старшая из них — 18-летняя Эвер — похоже, пошла по маминым стопам и уже делает первые шаги в модельной и кинокарьере.

Ранее, напомним, Милла Йовович вышла в свет в странном наряде. Актриса появилась на сцене во время церемонии вручения премии The Game Awards 2025 в Лос-Анджелесе в образе, который привлек к себе внимание.