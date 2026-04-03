ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
3055
Время на прочтение
2 мин

Милла Йовович поздравила дочь с днем рождения оригинальной открыткой в стилистике «Сумерек»

Актриса подготовила для дочери оригинальный подарок.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Милла Йовович

Милла Йовович / © Getty Images

50-летняя актриса Милла Йовович, широко известная всем по фильмам «Пятый элемент» и «Обитель зла», показала в своем Instagram, как поздравила свою среднюю дочь Дэшилл с 11-летием. Она показала новое фото девочки и открытку, которую сделала собственноручно.

Дэшилл — дочь Миллы Йовович

«С 11-летием, самое большое сердце в нашей семье, наша милая и энергичная Дэшилл! Нам так повезло, что у нас есть твой смех, твои объятия, твои улыбки, твоя прекрасная душа, которая видит лучшее в каждом и всегда борется за то, чтобы найти хотя бы малейший проблеск света. И ты сама этот свет, поэтому он есть, что бы кто ни говорил обратное. Спасибо, Дэш, за то, что у тебя всегда такое огромное сердце для всех нас. За любовь и заботу, которые ты даришь всем, кто в этом нуждается. Мы тебя ценим. Мы тебя любим. Ты — центр нашей жизни. Средний ребенок. Тот, кто так крепко обнимает нас всех. В этом году (как вы видите) тема дня рождения — „Сумерки“, и я рада сказать, что моя открытка получилась удачной. Хотя я еще долго буду находить блестки повсюду», — написала Милла.

Актриса сделала коллаж из фотографий персонажей саги «Сумерки», поклонницей которой, судя по всему, является ее дочь, и портрета самой Дэшилл, волосы которой она украсила глиттером. Получилось интересно.

Отметим, Милла Йовович — мама трех дочерей, которых она родила в браке с режиссером Полом Андерсоном. Старшая из них — 18-летняя Эвер — похоже, пошла по маминым стопам и уже делает первые шаги в модельной и кинокарьере.

Дата публикации
Количество просмотров
3055
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie