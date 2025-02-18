Милла Йовович в нарядах от украинских брендов снялась для глянца

49-летняя актриса Милла Йовович стала главной звездой мартовского выпуска журнала Vogue Czechoslovakia. На обложке глянца она появилась в красивом образе. Звезда позировала в асимметричном персиковом платье от украинского бренда Lever Couture. Для фотосессии ей сделали короткую стрижку с неровным срезом – хотя, скорее всего, это парик – и макияж с акцентом на помаде винного оттенка.

instagram.com/vogueczechoslovakia

Стилисты подобрали для Миллы и другие интересные луки, среди которых был и образ в интересном пальто от еще одного украинского бренда LITKOVSKA, его она сочетала с металлизированным корсетом.

instagram.com/vogueczechoslovakia

Отметим, актриса родилась в Киеве, в 1975 году. Ее мать Галина Логинова была актрисой, а отец Богич Йовович – врачом сербского происхождения. Когда Милле было 5 лет ее семья эмигрировала – сначала в Лондон, затем в США. Она выросла в Лос-Анджелесе, где начала карьеру модели, а позже стала известной актрисой благодаря фильмам "Пятый элемент" и "Обитель зла".

instagram.com/vogueczechoslovakia

instagram.com/vogueczechoslovakia

В интервью для журнала Йовович рассказывает о своей ранней карьере, о том, что вдохновляет ее как женщину и мать сегодня, и о своих убеждениях, которые могут помочь создать лучший мир: "Быть ​​красивой ничего не значит, если я не могу подкрепить это интеллектом и упорным трудом".

instagram.com/vogueczechoslovakia

instagram.com/vogueczechoslovakia

instagram.com/vogueczechoslovakia

Ранее, напомним, Милла Йовович появилась на мероприятии бренда Prada.

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