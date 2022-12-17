Миле Йовович - 47: вспоминаем яркие фильмы актрисы, которые стоит пересмотреть

Сегодня, 17 декабря, свой день рождения отмечает одна из самых красивых актрис Голливуда, да еще и с украинскими корнями - Мила Йовович. Свою карьеру она начала 9-летнем возрасте как модель, а в 13 уже снималась в рекламе и кино.

За свою многолетнюю работу актрисой она сыграла в кино огромное количество ролей и воплотила образы как романтических героинь, так и настоящих боевых солдат. В день рождения звезды мы решили вспомнить пять самых знаменитых фильмов с ней, которые стоит пересмотреть.

"Пятый элемент"

Фильм Люка Бессона, который стал настоящей классикой и, конечно же, принес молодой Миле мировую славу.

Эта фантастическая картина рассказывает историю о том, как нью-йоркский таксист Корбен Даллас должен спасти человечество. Для этого ему собрать четыре элемента - землю, воду, воздух, огонь, и добавить к ним загадочный пятый элемент, роль которого и досталась Миле Йовович.

"Возвращение в голубую лагуну"

Этот фильм стал продолжением картины "Голубая лагуна" 1980 года, но только сыграли в нем совершенно новые герои. Одна из ключевых ролей досталась 15-летней Миле Йовович.

В картине рассказывается история молодых людей, которые оказались в восьмилетнем возрасте на безлюдном острове. На острове они выросли и полюбили друг друга. Но однажды возле их Эдема бросает якорь корабль, и они впервые знакомятся с миром и соблазнами, которых ранее не встречали.

"Жанна д’Арк"

Это еще одна картина французского режиссера Люка Бессона. Историческая драма повествует историю о храброй 19-летней Жанне Д’Арк - национальной героини Франции, которая после сожжения ее деревни и убийства сестры едет в Шинон к дофину Карлу проситься в армию

В результате девушка получает немногочисленную армию, и ей удается в течение нескольких дней остановить 6-месячную осаду англичан. Одерживая несколько побед, Жанна уверена, что совсем скоро Франция станет тем свободным государством, о котором она так мечтает.

"Обитель зла"

Это фантастический фильм, являющийся киноадаптацией одноименной японской компьютерной игры. Мила сыграла в фильме, конечно же, главную роль - девушку по имени Элис.

История повествует об опасном вирусе, который вырвался наружу из секретной подземной лаборатории. Тысячи ученых заразились и превратились в зомби и пытаются убивать людей. Поэтому военные посылают в секретный комплекс группу спецназа, к которой присоединяются Элис и полицейский Мэтт. У них есть только три часа, чтобы уничтожить вирус до того, как он распространится.

"Ультрафиолет"

Очередной захватывающий фантастический боевик, в котором показан конец XXI века. После аварии в биотехнологической лаборатории половина людей заразилась опасным вирусом и превратилась в гемофагов - полулюдей-полувампирой. И сейчас на Земле идет война между этими двумя видами.

И бонус для тех, кто дочитал. Мила - неплохая певица, и в ее видеоархиве хранится выступление в Cactus Cafе в 1994 году. Юная Йовович очень эмоционально поет украинскую народную песню "Ой у гаю при Дунаю".

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